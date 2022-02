Cagliari, Mazzarri: “Napoli nel mio cuore, ma voglio batterlo. Ho avuto screzi con Spalletti, vi racconto tutto” (Di domenica 20 febbraio 2022) Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Napoli. Il tecnico dei sardi lancia la sfida a Spalletti. Walter Mazzarri lunedi si troverà di fronte quel Napoli che lui ha saputo valorizzare portandolo addirittura in Champions League. Il Napoli di Mazzarri è passato alla storia del calcio, era il Napoli ostinato, che non muore mai, che decollerà poi quando in quell’idea ci finirà dentro anche Cavani, con Cavani. Era un esempio di modernismo di quel tempo (sono passati nove anni dal suo addio e ne sono capitate di cose) che attraverso la difesa a tre s’impossessa d’uno spazio sul quale si scorge l’ostinata convinzione in quel metodo dell’allenatore. Mazzarri è stato il ponte di ricongiunzione ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) Walterha parlato in conferenza stampa in vista di. Il tecnico dei sardi lancia la sfida a. Walterlunedi si troverà di fronte quelche lui ha saputo valorizzare portandolo addirittura in Champions League. Ildiè passato alla storia del calcio, era ilostinato, che non muore mai, che decollerà poi quando in quell’idea ci finirà dentro anche Cavani, con Cavani. Era un esempio di modernismo di quel tempo (sono passati nove anni dal suo addio e ne sono capitate di cose) che attraverso la difesa a tre s’impossessa d’uno spazio sul quale si scorge l’ostinata convinzione in quel metodo dell’allenatore.è stato il ponte di ricongiunzione ...

