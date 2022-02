Cagliari, Keita carica i tifosi in vista del Napoli: “Fuoco dentro” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Il Fuoco dentro”, il Cagliari, suona la carica per la sfida contro il Napoli mostrando una foto che ritrae Keita mentre fa partire un urlo. Cagliari-Napoli è il match del lunedì per la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno. La sfida contro il Napoli è molto sentita dalla tifoseria Sarda, una delle partite più importanti della stagione per il pubblico di casa come ha spiegato Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo, ai microfoni di Kiss Kiss: “Non siamo molto amati dai tifosi Cagliaritani. Li ho sentiti urlare: ‘Noi non siamo napoletani!’ prima di una partita che giocarono in Serie B. Il tutto si ricollega a quel famoso spareggio tra ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) “Il”, il, suona laper la sfida contro ilmostrando una foto che ritraementre fa partire un urlo.è il match del lunedì per la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno. La sfida contro ilè molto sentita dalla tifoseria Sarda, una delle partite più importanti della stagione per il pubblico di casa come ha spiegato Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo, ai microfoni di Kiss Kiss: “Non siamo molto amati daitani. Li ho sentiti urlare: ‘Noi non siamo napoletani!’ prima di una partita che giocarono in Serie B. Il tutto si ricollega a quel famoso spareggio tra ...

