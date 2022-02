Cagliari: c’è un caso che scuote il gruppo, succederà anche contro il Napoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Domani il Napoli sarà impegnato all’Unipol Domus contro il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha allenato all’ombra del Vesuvio dal 2009 al 2013, e spera di poter ottenere la sua prima vittoria contro gli azzurri da ex, cosa che non gli è mai successa fino a oggi. Dello stesso avviso, inevitabilmente, non può essere il suo collega Luciano Spalletti che ormai non si nasconde più, iscrivendosi difatti alla lotta Scudetto. Continua il giallo Nandez, piace anche al Napoli Mazzarri, tuttavia, si ritrova a gestire una situazione non semplice già da diverse settimane. Non è un mistero infatti che il centrocampista Nahitan Nandez sia al centro di un vero e proprio giallo. I malumori derivanti dalle scelte di mercato sono sotto gli occhi di tutti, e qui rientra in ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Domani ilsarà impegnato all’Unipol Domusildell’ex Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha allenato all’ombra del Vesuvio dal 2009 al 2013, e spera di poter ottenere la sua prima vittoriagli azzurri da ex, cosa che non gli è mai successa fino a oggi. Dello stesso avviso, inevitabilmente, non può essere il suo collega Luciano Spalletti che ormai non si nasconde più, iscrivendosi difatti alla lotta Scudetto. Continua il giallo Nandez, piacealMazzarri, tuttavia, si ritrova a gestire una situazione non semplice già da diverse settimane. Non è un mistero infatti che il centrocampista Nahitan Nandez sia al centro di un vero e proprio giallo. I malumori derivanti dalle scelte di mercato sono sotto gli occhi di tutti, e qui rientra in ...

