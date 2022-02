C’ è posta per te, Pio e Amedeo al veleno contro Belen: “Ha ricominciato …” e la De Filippi reagisce (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella serata di ieri sabato 19 febbraio 2022 è andata in onda la nuova puntata di C’è posta per te. Il programma condotto ovviamente da Maria De Filippi, sembra essere uno dei più amati dai telespettatori italiani. Effettivamente puntata dopo puntata C’è posta per te conferma il suo grande successo. Ad ogni modo, nel corso della serata di ieri Maria De Filippi ha ospitato in studio Pio e Amedeo, il duo comico che sicuramente fa tanto divertire i telespettatori anche se in diverse occasioni hanno dato anche modo di far scoppiare delle polemiche. C’è posta per te, Maria De Filippi ospita Pio e Amedeo Nel corso della serata di ieri i due comici hanno chiesto di poter incontrare il noto attore, produttore cinematografico e attore Pasquale Iannuzzi. ... Leggi su cityroma (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella serata di ieri sabato 19 febbraio 2022 è andata in onda la nuova puntata di C’èper te. Il programma condotto ovviamente da Maria De, sembra essere uno dei più amati dai telespettatori italiani. Effettivamente puntata dopo puntata C’èper te conferma il suo grande successo. Ad ogni modo, nel corso della serata di ieri Maria Deha ospitato in studio Pio e, il duo comico che sicuramente fa tanto divertire i telespettatori anche se in diverse occasioni hanno dato anche modo di far scoppiare delle polemiche. C’èper te, Maria Deospita Pio eNel corso della serata di ieri i due comici hanno chiesto di poter incontrare il noto attore, produttore cinematografico e attore Pasquale Iannuzzi. ...

