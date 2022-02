Buon compleanno Matilde Roma | Maurizia de Angelis | Ciro Immobile…

(Di domenica 20 febbraio 2022) …Paola Sciarrillo, Johnny Dorelli, Lino Jannuzzi, Pietro Citati, Ugo de Siervo, Riccardo Cocciante, Ivana Monti, Ivana Trump, Riccardo Chailly, Ida Maria Dentamaro, Giulio Scarpati, Rudi Garcia, Federica Moro, Sinisa Mihailovic, Giacomo Stucchi, Gianpaolo Calvarese, Salvatore Micillo, Rihanna… Oggi 20 febbraio compiono gli anni:, analista sanitaria;de, manager amministrativa; Paola Sciarrillo, giornalista; Lino Jannuzzi, giornalista, politico; Pietro Citati, scrittore, critico letterario; Giulio Sanguineti, vescovo; Johnny Dorelli, cantante, attore, conduttore radio e tv; Paolo Romeo, cardinale; Aldo Silvagna, ex calciatore Parma; Paolo Morosi, ex calciatore Torres, allenatore; Maurizio Teucci, diplomatico. Inoltre, festeggiano il: Anna Maria Biricotti, ...

Advertising

Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno a Roberto Baggio ???? - juventusfc : Buon compleanno a Gianluca Zambrotta ?? - Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione del Mondo 2006 ?? Gianluca #Zambrotta che festeggia 4??5?? anni ?? 98 presenze e 2 gol… - DelPieryo10 : RT @juventusfc: Buon compleanno a Gianluca Zambrotta ?? - itakul : RT @SerieA_Lawas: Buon Compleanno, Gianluca Zambrotta. Si Kaki Bengkok. -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Inter Sito Ufficiale

In particolare ne è unesempio il brano che dà il titolo al disco. Il synth di Alessandro Centofanti introduce un riff evocativo che sposa perfettamente il testo della canzone nel suo racconto ..., Massimo! E' stato l'augurio rivolto dalla piazza al suo illustre concittadino. .Non si conosce esattamente lo stadio della gravidanza, ma proprio all'inizio del mese del suo compleanno, Riri (come la chiamano i fan) ha annunciato, con degli scatti che hanno fatto rapidamente il ...Buon compleanno, Massimo! E’ stato l’augurio rivolto dalla piazza al suo illustre concittadino. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere ...