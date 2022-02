Buon compleanno Margherita Cossàr | Nanni Boi | Eliana d’Armiento…

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) …Caterina Balivo, Bruno Bolchi, Luigi Manconi, Margarethe von Trotta, Roberto Faenza, Franco Miseria, Pino Arlacchi, Eraldo Affinati, Sergio de Caprio, Tiziano Ferro, Andreas Seppi… Oggi 21 febbraio compiono gli anni:, interprete, traduttrice giurata, ex dirigente di azienda sanitaria;d’Armiento, manager;Boi, giornalista; Giorgio Cattaneo, ex pattinatore; Mario Sabbieti, giornalista, scrittore, editore Idealibri; Francesco de Lucia, politico, avvocato; Cosimo Damiano Fonseca, storico; Luigi Federici, generale; Gianni Fermi, ex calciatore Livorno, Salernitana; Orazio Svelto, ingegnere; Harald V, re di Norvegia; Antonio Palazzo, giurista; Giovanni Fanello, ex calciatore Napoli, Reggiana; Fausto Pocar, giurista; Bruno Bolchi, ex calciatore Inter, Torino, allenatore. Inoltre, festeggiano ...