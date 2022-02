Buccino | rifiuti a Persano L’associazione Radici | “Uno sfregio alla popolazione e all’ambiente”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- “Stoccarein terre fertili e di pregio ambientale vuol dire mettere in campo unoad un territorio con un patrimonio ambientale importante esua gente”. Non usa mezzi termini per commentare la scelta della Regione Campania e dell’Ente d’Ambito, di stoccare isalernitani provenienti dTunisia nel sito reale e militare della caserma di, il presidente delambientalista della Valle del Sele e Tanagro, Carmine Cocozza.“Siamo vicini al popolo di Serre e ai cittadini degli Alburni2 – chiosa Cocozza, impegnato insieme a centinaia di imprenditori agricoli e agroalimentari del territorio del cratere nella lotta contro la delocalizzazione delle fonderie Pisano e contro ...

