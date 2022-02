Brescia-Frosinone, Serie B: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 20 febbraio 2022) Brescia-Frosinone di scena questo pomeriggio al “Rigamonti” dalle 15.30, quale gara valida della 24a giornata del campionato di Serie B 21-22. I padroni di casa puntano alla vittoria per dare l’assalto alla testa della classifica, mentre la formazione ciociara vuole mettersi alle spalle le ultime deludenti prestazioni. Queste le probabili scelte dei due allenatori per l’occasione. Statistiche e curiosità di Brescia-Frosinone Le Rondinelle, con 43 punti in classifica e 23 giornate completate (12 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte), si ritrovano a un passo dalla vetta. La squadra di Inzaghi è in Serie positiva da 7 giornate, nelle quali la squadra lombarda ha centrato 4 pareggi (Cittadella, Ternana, Cosenza, Alessandria) e 3 vittorie (SPAL, Reggina, Crotone). ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)di scena questo pomeriggio al “Rigamonti” dalle 15.30, quale gara valida della 24a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa puntano alla vittoria per dare l’assalto alla testa della classifica, mentre la formazione ciociara vuole mettersi alle spalle le ultime deludenti prestazioni. Queste lescelte dei due allenatori per l’occasione. Statistiche e curiosità diLe Rondinelle, con 43 punti in classifica e 23 giornate completate (12 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte), si ritrovano a un passo dalla vetta. La squadra di Inzaghi è inpositiva da 7 giornate, nelle quali la squadra lombarda ha centrato 4 pareggi (Cittadella, Ternana, Cosenza, Alessandria) e 3 vittorie (SPAL, Reggina, Crotone). ...

Advertising

tuttofrosinone : TMW - Brescia-Frosinone: Inzaghi mira alla vetta, Grosso a rialzare la china - tuttofrosinone : CONFERENZA STAMPA - Brescia, Inzaghi: 'Frosinone squadra forte, ma dobbiamo far valere i 6 punti di vantaggio della… - tuttofrosinone : Brescia, 23 i convocati di Inzaghi per la gara contro il Frosinone - tuttofrosinone : Brescia-Frosinone, i precedenti al Rigamonti: canarini a caccia del terzo successo consecutivo… - psb_original : Brescia-Frosinone, le probabili formazioni: Pajac, Sabelli e Van de Looi titolari, pochi dubbi per Grosso #SerieB -