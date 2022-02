Box Office | successo di “Uncharted” 51 milioni durante il weekend

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ci si chiedeva se gli incassi diavrebbero superato i costi e se Tom Holland si sarebbe riconfermato re del botteghino dopo Spider-Man: No Way Home. Box: come è andato? Sony, consta incassando bene al botteghino nazionale, dove è in procinto di guadagnare $ 51il lungodel Presidents Day, di cui circa $ 44,2per i tre giorni. A livello globale, il film ha superato i 100di dollari. Box: qual’è il profilo di chi ha visto? L’adattamento del videogioco è interpretato da Tom Holland, che è ancora nelle sale nel mega-blockbuster Spider-Man: No Way Home, e Mark Wahlberg.ha ...