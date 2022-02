Bonus psicologo, a disposizione fino a 600 euro a persona (Di domenica 20 febbraio 2022) Approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera con un emendamento inserito all’interno del decreto legge Milleproroghe. Questo nuovo Bonus punta a fronteggiare l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dalla pandemia covid direttamente o indirettamente per le conseguenze socio-economiche. Di norma la tariffa minima per una seduta di psicoterapia con uno specialista costa attorno ai 50 euro, con un budget di 600 euro sarà quindi possibile seguirne 12. Per poter accedere al nuovo Bonus psicologo serve avere con un Isee inferiore ai 50.000 euro. Stanziati 10 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ad un altro finanziamento previsto dalla legge di Bilancio per i servizi di salute mentale. Si ... Leggi su udine20 (Di domenica 20 febbraio 2022) Approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera con un emendamento inserito all’interno del decreto legge Milleproroghe. Questo nuovopunta a fronteggiare l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dalla pandemia covid direttamente o indirettamente per le conseguenze socio-economiche. Di norma la tariffa minima per una seduta di psicoterapia con uno specialista costa attorno ai 50, con un budget di 600sarà quindi possibile seguirne 12. Per poter accedere al nuovoserve avere con un Isee inferiore ai 50.000. Stanziati 10 milioni diche vanno ad aggiungersi ad un altro finanziamento previsto dalla legge di Bilancio per i servizi di salute mentale. Si ...

