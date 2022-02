Bonus psicologo, a chi spetta e come funziona: fino a 600 euro per oltre 10 sedute. Importo calcolato su ISEE. Le info utili (Di domenica 20 febbraio 2022) Via libera al Bonus psicologo. Il contributo, previsto nel decreto milleproroghe, sarà pari ad un massimo di 600 euro a persona, Importo che verrà parametrato in modalità progressiva in relazione al valore dell’ISEE del richiedente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 20 febbraio 2022) Via libera al. Il contributo, previsto nel decreto milleproroghe, sarà pari ad un massimo di 600a persona,che verrà parametrato in modalità progressiva in relazione al valore dell’del richiedente. L'articolo .

