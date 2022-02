Bonino gela Calenda | ' La federazione tra +Europa e Azione non sarà facile perché'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Bonino gela

Globalist.it

Così esordisce Emmadal palco al primo Congresso di 'Azione', che mette in guardia dalla coabitazione tra 'Più Europa' e 'Azione' all'interno dell'alleanza politica. 'Abbiamo fatto - ha ...Immaginare un tavolo composto da Renzi, Calenda,è arduo. Poi Toti guida una coalizione con ... Leggi anche L'EDITORIALE Quirinale, Mattarellail PD sul mandato bis: ora i giochi sono aperti ...A questa domanda si può rispondere con l’intervento di Emma Bonino: “Tenetevi qualche applauso per dopo, perché forse non vi piacerà tutto quello che dirò… Fate economia…”. Così esordisce Emma Bonino ...