Bombe sul Donbass, Biden: “Siamo sull’orlo dell’invasione, Putin può ancora ritirarsi” (Di domenica 20 febbraio 2022) Sale la tensione tra Russia e Ucraina. È stata una notte di violenze nel Donbass. Kiev sostiene che il nemico ha usato “armi proibite dagli accordi di Minsk per 116 volte e che le forze separatiste hanno violato il cessate il fuoco 136 volte in 24 ore”. Secondo l’agenzia russa Tass le truppe ucraine hanno continuato a bombardare nelle scorse ore la Repubblica popolare di Donetsk (DPR), colpendo sei aree. Putin al telefono con Macron, mentre domani il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian sentirà il collega russo Sergey Lavrov. Il Cremlino parla di “isteria” da parte dei media occidentali, ribadendo che Mosca non ha alcuna intenzione di invadere l’Ucraina. Non la pensa così l’amministrazione americana, secondo cui “Putin ha già deciso”. Il premier ucraino Zelensky: “Noi Siamo lo scudo dell’Europa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Sale la tensione tra Russia e Ucraina. È stata una notte di violenze nel. Kiev sostiene che il nemico ha usato “armi proibite dagli accordi di Minsk per 116 volte e che le forze separatiste hanno violato il cessate il fuoco 136 volte in 24 ore”. Secondo l’agenzia russa Tass le truppe ucraine hanno continuato a bombardare nelle scorse ore la Repubblica popolare di Donetsk (DPR), colpendo sei aree.al telefono con Macron, mentre domani il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian sentirà il collega russo Sergey Lavrov. Il Cremlino parla di “isteria” da parte dei media occidentali, ribadendo che Mosca non ha alcuna intenzione di invadere l’Ucraina. Non la pensa così l’amministrazione americana, secondo cui “ha già deciso”. Il premier ucraino Zelensky: “Noilo scudo dell’Europa ...

