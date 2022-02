Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti domenica 20 febbraio

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus della, aggiornato alla giornata di202022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Dopo l’exploit ditra dicembre e gennaio, attualmente situazione in stand-by. Nella giornata disi registrano 4.303 nuovi, 29, 12.851 tamponi molecolari, 152 in terapia intensiva, 1.329 nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

SkyTG24 : Covid, in #Lombardia 4.303 nuovi casi. I ricoverati sono 1.329 - infoitinterno : Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino 20 febbraio: contagi, morti e ricoveri - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 febbraio: (Adnkronos) - Numeri covid - regione per r… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 febbraio: (Adnkronos) - Numeri covid - regione… - lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 5.231 contagi e 49 morti: bollettino 19 febbraio - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

... in una sintesi nazionale, nelnazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito ... venti da forti a burrasca nord - occidentali su Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte e, in ...... in una sintesi nazionale, nelnazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito ... venti da forti a burrasca nord - occidentali su Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte e, in ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia, aggiornato alla giornata di domenica 20 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione ...(il Resto del Carlino) Roma, 20 febbraio 2022 - La curva epidemica in Italia continua la sua discesa: nel pomeriggio sapremo i nuovi dati su contagi e morti di Covid nel bollettino di oggi 20 febbraio ...