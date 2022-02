Bollettino Covid oggi, domenica 20 febbraio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di domenica 20 febbraio 2022) Ecco il Bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus, aggiornato alla giornata di domenica 20 febbraio 2022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito della pandemia di Covid-19. Di seguito i dati pubblicati nel Bollettino odierno, importanti per comprendere l’effettivo impatto del virus pandemico sul territorio nazionale. oggi si registrano 42.081 nuovi contagi, 141 morti, 63.492 guariti, 94.194 tamponi molecolari, 934 in terapia intensiva, 13.284 nei reparti ordinari. Inoltre, sono 21.431 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.348.347. IL Bollettino regione PER ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ecco ilriguardante l’emergenza Coronavirus, aggiornato alla giornata di202022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito della pandemia di-19. Di seguito i dati pubblicati nelodierno, importanti per comprendere l’effettivo impatto del virus pandemico sul territorio nazionale.si registrano 42.081 nuovi, 141, 63.492, 94.194 tamponi molecolari, 934 in terapia intensiva, 13.284 nei reparti ordinari. Inoltre, sono 21.431 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.348.347. ILPER ...

Advertising

occhio_notizie : Il bollettino dell'emergenza Covid in Italia relativo alla giornata di oggi, 20 febbraio 2022 - Bubu_Inter : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - I dati di oggi - lasiciliait : Coronavirus, il bollettino del 20 febbraio: in Sicilia 4.468 nuovi casi e altri 10 morti - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 42.081 nuovi contagi e 141 morti - Corriere : ?? ULTIM'ORA - I dati di oggi -