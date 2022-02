Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti domenica 20 febbraio

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ilrelativo all’emergenza Coronavirus in, per quanto riguarda la giornata di202022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Dopo un duro exploit negativo tra dicembre e gennaio, situazione attualmente in stand-by per quanto riguarda iati dal virus pandemico. Nella giornata disi registrano 4.743 nuovi, 2, 13.289 tamponi molecolari, 55 in terapia intensiva, 971 nei reparti ordinari. SportFace.

All'indomani del via libera del Cts Aifa alla quarta dose di vaccino anti covid per gli immunodepressi, ecco i numeri da Lombardia e, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle ...... secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - deldella Protezione Civile e ... A fine mese, si profila il rientro in zona bianca per Lombardia, Veneto e. INCIDENZA E RT A ...Il bollettino relativo all’emergenza Coronavirus in Campania, per quanto riguarda la giornata di domenica 20 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della ...E resta stabile il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione Campania sono 4.743 i neo positivi al Covid su 38.357 test esaminati. Ieri il tasso di contagio ...