Bollette | Toti | ' Fondazione Gari promuove Regione Liguria per consumo di energia elettrica'

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - ''La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana promuove la Liguria per il consumo di energia elettrica. Secondo le pagelle realizzate nel progetto "Pitagora" per Adnkronos, la nostra Regione ha speso 769 mila euro per l'elettricità nel 2020, piazzandosi tra le quelle più virtuose, a fronte invece degli oltre 83 milioni della Campania, la Regione in assoluto con la spesa più alta. Un risultato positivo, sintomo di una buona amministrazione e ancora più importante visti i forti rincari in bolletta per tanti italiani già in difficoltà dopo due anni di pandemia. In Liguria abbiamo raccolto il grido di dolore dei cittadini e questa settimana incontreremo le associazioni di categoria e dei ...

