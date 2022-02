Bollette, Regioni e Città: ecco quanto spendono per acqua, luce e gas (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – ecco il primo studio, completo, dettagliato, sulle spese delle Regioni e delle Città italiane basato su dati ufficiali della pubblica amministrazione. Si tratta del report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture. La prima ‘puntata’ di questa inchiesta sarà pubblicata oggi, domenica 20 febbraio, e sarà incentrata sulla spesa degli Enti locali per energia elettrica, acqua e gas. Sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report. (TABELLA DATI 2020 / TABELLA CAPOLUOGHI ) ENERGIA ELETTRICA, SPESA CAMPANIA 83 MLN, EMILIA 2,3 83 milioni 952 mila euro. Questa la cifra ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) –il primo studio, completo, dettagliato, sulle spese dellee delleitaliane basato su dati ufficiali della pubblica amministrazione. Si tratta del report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dae capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture. La prima ‘puntata’ di questa inchiesta sarà pubblicata oggi, domenica 20 febbraio, e sarà incentrata sulla spesa degli Enti locali per energia elettrica,e gas. Sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report. (TABELLA DATI 2020 / TABELLA CAPOLUOGHI ) ENERGIA ELETTRICA, SPESA CAMPANIA 83 MLN, EMILIA 2,3 83 milioni 952 mila euro. Questa la cifra ...

