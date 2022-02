Bollette luce e gas, il taglio del governo allarma le associazioni dei consumatori: così si risparmia solo 20 euro al mese (Di domenica 20 febbraio 2022) Ci sono volute settimane per approvare un decreto taglia Bollette che, secondo il Quotidiano Nazionale, aiuterà pochissimo le famiglie e le imprese italiane. Si parla di appena 20 euro di risparmio al mese a fronte di aumenti spropositati nelle Bollette di luce e gas. Insomma un piccolo aiuto, talmente piccolo che non attenuerà di certo il dramma che stanno vivendo i cittadini italiani. Il governo, che ha messo sul piatto altri 5,5 miliardi di euro per famiglie e imprese nel secondo trimestre del 2022, non potrà dare chissà quale sollievo: la cifra destinata alle famiglie è nello specifico di 2,7 miliardi che scende, di fatto, a 2,2 togliendo i circa 500 milioni di euro necessari per rafforzare i bonus sociali per le famiglie meno abbienti. Secondo la ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Ci sono volute settimane per approvare un decreto tagliache, secondo il Quotidiano Nazionale, aiuterà pochissimo le famiglie e le imprese italiane. Si parla di appena 20di risparmio ala fronte di aumenti spropositati nelledie gas. Insomma un piccolo aiuto, talmente piccolo che non attenuerà di certo il dramma che stanno vivendo i cittadini italiani. Il, che ha messo sul piatto altri 5,5 miliardi diper famiglie e imprese nel secondo trimestre del 2022, non potrà dare chissà quale sollievo: la cifra destinata alle famiglie è nello specifico di 2,7 miliardi che scende, di fatto, a 2,2 togliendo i circa 500 milioni dinecessari per rafforzare i bonus sociali per le famiglie meno abbienti. Secondo la ...

