Bollette luce e gas, Cottarelli: “Aumento energia pesa come tre finanziarie” (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Sull’Italia pesa grosso modo 60 miliardi, il 3% del Pil; è una bella botta, è come avere tre finanziarie in una volta”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli, questa sera a ‘Che tempo che fa’ su Rai3, sull’Aumento dei prezzi dell’energia, e il caro Bollette luce e gas, e su come sta incidendo sulla nostra ripresa. ”Ci stiamo mettendo 5-6 miliardi a trimestre, quindi stiamo assorbendo un terzo della botta che stiamo prendendo” ha spiegato Cottarelli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Sull’Italiagrosso modo 60 miliardi, il 3% del Pil; è una bella botta, èavere trein una volta”. Lo ha detto l’economista Carlo, questa sera a ‘Che tempo che fa’ su Rai3, sull’dei prezzi dell’, e il caroe gas, e susta incidendo sulla nostra ripresa. ”Ci stiamo mettendo 5-6 miliardi a trimestre, quindi stiamo assorbendo un terzo della botta che stiamo prendendo” ha spiegato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

