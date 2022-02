Bollette gas: Molise e Abruzzo bassi nel rating, male anche Basilicata' (Di domenica 20 febbraio 2022) E' il dato che emerge dal report sulla spesa pubblica degli Enti locali realizzato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa per l'Adnkronos nell'ambito del progetto 'Pitagora': si tratta di un rating ... Leggi su stranotizie (Di domenica 20 febbraio 2022) E' il dato che emerge dal report sulla spesa pubblica degli Enti locali realizzato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa per l'Adnkronos nell'ambito del progetto 'Pitagora': si tratta di un...

Advertising

gparagone : Braccino corto sulle #bollette luce e gas; manica larga su aiuti alle banche e ai Benetton. La presa per i fondelli prosegue. - fattoquotidiano : Spiccioli sulle bollette, miliardi a Elkann&Eni. I due decreti. Mentre gli Agnelli ridanno 1 miliardo al fisco. Don… - matteosalvinimi : Dopo due mesi di lotta della Lega, oggi un primo intervento da 7 MILIARDI per aiutare famiglie e lavoratori a pagar… - Spartaco67_ : RT @SilvioBertilor3: Non tutti piangono per l'aumento delle bollette. Oggi é stata pubblicata la notizia che il gruppo Eni, grazie all'aume… - f_giuffrida : RT @Open_gol: La stangata è tutt'altro che scongiurata -