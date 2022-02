Bollette energia elettrica: spesa Campania 83 milioni, Emilia 2,3 (Di domenica 20 febbraio 2022) Ad Abruzzo (1 milione e 99 mila euro), Marche (1 milione 335 mila euro) e Umbria (824 mila euro), invece, la Fondazione Gazzetta Amministrativa ha assegnato una sola 'A'. Più in basso nella ... Leggi su stranotizie (Di domenica 20 febbraio 2022) Ad Abruzzo (1 milione e 99 mila euro), Marche (1 milione 335 mila euro) e Umbria (824 mila euro), invece, la Fondazione Gazzetta Amministrativa ha assegnato una sola 'A'. Più in basso nella ...

matteosalvinimi : Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché govern… - marcodimaio : Il cdm ha dato il via libera al ddl sul caro #bollette: sono in arrivo 8 miliardi per l'energia per “evitare che il… - AndreaVenanzoni : In quale modo l’anagrafe digitale dei pubblici dipendenti, presente nel decreto “Energia”, dovrebbe contribuire a c… - Frances53524532 : RT @f_burla: Breve storia triste: 6,6 miliardi per il caro-bollette a fronte di aumenti che impatteranno per più di 30. Fine. - AnsaPuglia : Bollette:Coldiretti Puglia,servono 14 h energia per orchidee. 'A rischio realtà da primato made in Italy' #ANSA -