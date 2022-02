Bollette energia elettrica: spesa Campania 83 milioni, Emilia 2,3 (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – 83 milioni 952 mila euro. Questa la cifra spesa nel 2020 dalla Regione Campania in energia elettrica per il mantenimento delle sue strutture. Una somma ‘monstre’ secondo la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che nell’ambito del progetto ‘Pitagora’ ha realizzato per l’Adnkronos un rating degli Enti pubblici in rapporto a tre voci di costo (acqua, gas e, appunto, elettricità) assegnando le ‘pagelle’ alle Regioni, dalle più alle meno virtuose. Per quanto riguarda i costi dell’energia elettrica, la Regione amministrata da Vincenzo De Luca occupa l’ultimo posto della classifica stilata dalla Fondazione Gari con un rating ‘C’, il più basso: si tratta di un incremento notevole rispetto al 2019, anno in cui la ... Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – 83952 mila euro. Questa la cifranel 2020 dalla Regioneinper il mantenimento delle sue strutture. Una somma ‘monstre’ secondo la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che nell’ambito del progetto ‘Pitagora’ ha realizzato per l’Adnkronos un rating degli Enti pubblici in rapporto a tre voci di costo (acqua, gas e, appunto, elettricità) assegnando le ‘pagelle’ alle Regioni, dalle più alle meno virtuose. Per quanto riguarda i costi dell’, la Regione amministrata da Vincenzo De Luca occupa l’ultimo posto della classifica stilata dalla Fondazione Gari con un rating ‘C’, il più basso: si tratta di un incremento notevole rispetto al 2019, anno in cui la ...

