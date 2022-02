Blessin è Mister X: 4 pareggi nelle prime 4 partite. Era successo solo a Mihajlovic nel 2008 (Di domenica 20 febbraio 2022) 4 – Alexander #Blessin è uno degli unici due allenatori ad aver pareggiato tutte le sue prime 4 gare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008 (5/5). Impatto.#VeneziaGenoa #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2022 Un altro pareggio per Alexander Blessin: è il quarto nelle prime quattro partite nel nostro campionato. L’ultimo – in ordine di tempo – è stato conquistato dal Genoa questo pomeriggio in laguna, ospite del Venezia. Per i rossoblu ha segnato Ekuban che ha risposto al vantaggio dei padroni di casa firmato da Henry. Le altre avversarie erano state l’Udinese, la Roma e la Salernitana. Già un altro “esordiente” nella massima serie aveva trovato quattro pari ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) 4 – Alexander #è uno degli unici due allenatori ad averato tutte le sue4 gare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Sinisanel(5/5). Impatto.#VeneziaGenoa #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2022 Un altroo per Alexander: è il quartoquattronel nostro campionato. L’ultimo – in ordine di tempo – è stato conquistato dal Genoa questo pomeriggio in laguna, ospite del Venezia. Per i rossoblu ha segnato Ekuban che ha risposto al vantaggio dei padroni di casa firmato da Henry. Le altre avversarie erano state l’Udinese, la Roma e la Salernitana. Già un altro “esordiente” nella massima serie aveva trovato quattro pari ...

napolista : #Blessin è Mister X: 4 pareggi nelle prime 4 partite. Era successo solo a #Mihajlovic nel 2008 L’allenatore serbo… - pRoCoPiO987 : Per #Blessin 4 partite e 4 pareggi. Mister X #VeneziaGenoa - lavocedelgenoa : ???? Una dichiarazione del GM #Spors ???? in vista della sfida #VeneziaGenoa: 'É la più importante dell’anno. Con miste… - lavocedelgenoa : ???? Ufficiali i convocati di Mister #Blessin ???? per #VeneziaGenoa: ??Portieri: Marchetti, Semper, #Sirigu. ??Difen… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Blessin: 'Dobbiamo essere bravi a mettere in difficoltà il Venezia' -