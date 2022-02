Blanco, perché si chiama così: la verità sul nome d’arte (Di domenica 20 febbraio 2022) Blanco, la vera origine del nome d’arte del popolare cantante: a rivelarla è stato un suo amico Come ben sappiamo dietro al nome artistico di Blanco c’è quello di un ragazzo: Riccardo Fabbriconi. Ma come mai il giovane cantante ha scelto di chiamarsi proprio Blanco? A svelare il segreto dietro la scelta di questo nome è stato Mohamed, il pizzaiolo egiziano che ha lavorato con il vincitore del Festival di Sanremo in una pizzeria di Calvagese della Riviera, un paesino in provincia di Brescia dove l’artista è nato e cresciuto. Il noto cantante Blanco (via social)Blanco ha ottenuto un grandissimo successo soprattutto a seguito della sua vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood. Forse non tutti ... Leggi su vesuvius (Di domenica 20 febbraio 2022), la vera origine deldel popolare cantante: a rivelarla è stato un suo amico Come ben sappiamo dietro alartistico dic’è quello di un ragazzo: Riccardo Fabbriconi. Ma come mai il giovane cantante ha scelto dirsi proprio? A svelare il segreto dietro la scelta di questoè stato Mohamed, il pizzaiolo egiziano che ha lavorato con il vincitore del Festival di Sanremo in una pizzeria di Calvagese della Riviera, un paesino in provincia di Brescia dove l’artista è nato e cresciuto. Il noto cantante(via social)ha ottenuto un grandissimo successo soprattutto a seguito della sua vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood. Forse non tutti ...

