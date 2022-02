Advertising

MATTE1973S : RT @charliecarla: Bill #Gates: 'Purtroppo il virus stesso, in particolare la variante Omicron, è un tipo di vaccino, crea l'immunità e ha… - InvictusNon : RT @charliecarla: Bill #Gates: 'Purtroppo il virus stesso, in particolare la variante Omicron, è un tipo di vaccino, crea l'immunità e ha… - nicolabrt7 : RT @Affaritaliani: Bill Gates: 'Omicron ha agito meglio dei vaccini, rischio di malattia grave drasticamente ridotto' - Affaritaliani : Bill Gates: 'Omicron ha agito meglio dei vaccini, rischio di malattia grave drasticamente ridotto' - jeegrobotz : RT @paolovarsi1: @GiorgiaMeloni @SoniaLaVera Finalmente una buona notizia: Bill Gates è è “triste”. Maurizio Blondet 19 Febbraio 2022 “D… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates

Lo ha detto, il co - presidente della& MelindaFoundation, alla Munich Security Conference 2022'. WHOA lanciare l'ennesima profezia sulla satinò globale è il recidivo, che già in passato aveva messo in guardia sul rischio virus. In un'intervista alla Cnbc a margine della conferenza ...Lo ha detto Bill Gates, il co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation, alla Munich Security Conference 2022’. WHO (Alexander Jakhnagiev) ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...