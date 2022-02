Berlusconi sente Draghi | “Forza Italia conferma lealtà e sostegno costruttivo”

(Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Hoto al presidente del Consiglio Mario, nel corso di una lunga e cordiale telefonata, che l’apporto diall’azione di governo è stato e sarà sempre, caratterizzante e leale, nella convinzione che il Paese abbia bisogno di stabilità e di continuità”. Così il leader diSilvioin una nota. “A distanza di un anno, le ragioni per le quali abbiamo dato vita al governo di unità nazionale – e abbiamo indicato in Mariola sola persona adatta per guidarlo – rimangono validissime. Sono anzi rafte dal buon lavoro che l’esecutivo ha svolto in questi 12 mesi, sia sul fronte del contrasto alla pandemia, sia per quanto riguarda la ripresa ...

Così in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "A distanza di un anno, le ragioni per le quali abbiamo dato vita al governo di unità nazionale, e abbiamo indicato in Mario Draghi ...Roma, 20 feb. (askanews) - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sentito telefonicamente il presidente del Consiglio, Mario Draghi, confermando la fiducia nella sua azione a palazzo ...