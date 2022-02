Berlusconi a Draghi | “Non drammatizzare le vicende parlamentari | la stabilità del governo non si discute Da FI approccio costruttivo”

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Ho confermato al presidente del Consiglio Mario, nel corso di una lunga e cordiale telefonata, che l’apporto di Forza Italia all’azione diè stato e sarà sempre, caratterizzante e leale, nella convinzione che il Paese abbia bisogno die di continuità”. A farlo sapere con una nota, dopo le tensioni dei giorni scorsi tra il premier e i partiti di maggioranza, è il fondatore del partito Silvio. Riferendosi ai quattro voti in Commissione in cui ilè andato sotto sulla conversione del decreto Milleproroghe – in un caso, quello dell’innalzamento del tetto al contante, anche per colpa di Forza Italia –invita a “nonalcune...

...: 'Pronto a rifondare il centrodestra in vista del 2023' 'A distanza di un anno, le ragioni per le quali abbiamo dato vita al governo di unità nazionale, e abbiamo indicato in Mario...Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio, che aggiunge: "Ho confermato al presidente del consiglio Mario, nel corso di una lunga e cordiale telefonata, che l'apporto di Forza ...Berlusconi chiama, Draghi risponde. Una "lunga e cordiale telefonata" la definisce il leader di Forza Italia che in una nota puntualizza i contenuti del colloquio. Innanzitutto lealtà costruttiva a ...“Non si debbono drammatizzare alcune vicende parlamentari di questi giorni”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, che oggi ha parlato al telefono con Mario Draghi dopo una settimana difficile per il suo ...