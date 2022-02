Berlusconi a Draghi: “Da Forza Italia apporto leale, serve stabilità” (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA – “A distanza di un anno, le ragioni per le quali abbiamo dato vita al governo di unità nazionale – e abbiamo indicato in Mario Draghi la sola persona adatta per guidarlo – rimangono validissime. Sono anzi rafForzate dal buon lavoro che l’esecutivo ha svolto in questi 12 mesi, sia sul fronte del contrasto alla pandemia, sia per quanto riguarda la ripresa dalla crisi economica più grave del dopoguerra. Siamo stati i primi a volere questo governo di emergenza in un momento drammatico per l’Italia e i fatti ci hanno dato ragione”. Lo afferma in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Ho confermato al presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso di una lunga e cordiale telefonata, che l’apporto di Forza ... Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA – “A distanza di un anno, le ragioni per le quali abbiamo dato vita al governo di unità nazionale – e abbiamo indicato in Mariola sola persona adatta per guidarlo – rimangono validissime. Sono anzi rafte dal buon lavoro che l’esecutivo ha svolto in questi 12 mesi, sia sul fronte del contrasto alla pandemia, sia per quanto riguarda la ripresa dalla crisi economica più grave del dopoguerra. Siamo stati i primi a volere questo governo di emergenza in un momento drammatico per l’e i fatti ci hanno dato ragione”. Lo afferma in una nota il leader diSilvio. “Ho confermato al presidente del Consiglio Mario, nel corso di una lunga e cordiale telefonata, che l’di...

