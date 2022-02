“Benvenuto al mondo” Fiocco azzurro per i due super vip italiani | Gabriele è nato

(Di domenica 20 febbraio 2022)per i due ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due infatti sono appena diventati genitori del piccolo. Sono proprio loro ad annunciarlo su Instagram: “alCiavarro” ha scritto lei, già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. Infine e dolcissimi i commenti post condiviso da entrambi, fan, amici e colleghi hanno espresso la loro gioia per il nuovo arrivato: “Ti ho sognata questa notte. Me lo sentivo, ragazzi auguriii. Che felicità” ha scritto Francesca Barra. “Meraviglia” Roberta Bonanno. Insomma, i due, che avevano parlato spesso e ovunque del loro bambino che stava per arrivare, sono stati inondati da un clamoroso affetto sui social. Come ricorderete poi, i due, solo pochi giorni fa, sono stati ...

occhio_notizie : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori: “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro. 19/2/2022? - ale55574439 : @Alba96258705 Auguriiiii benvenuto al mondo piccolo ?????????????? - smunaylla : Sogni d’oro piccolino?, benvenuto ancora in questo mondo un po’ sottosopra ma meravigliosamente bello!!! Prepara le… - pripriislove : 19/2/2022 'Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro' ???? - Michi_Brembilla : RT @berta95italy: 'E per quanta strada c'è da fare amerai il finale' BENVENUTO AL MONDO GABRIELE CIAVARRO ?????? auguri a mamma e papà #ciav… -

"Nonna Ele! Feliceeeee!" ha scritto la Giorgi mostrando la manina del suo nipotino, ancora prima di dare il benvenuto al mondo al piccolo. "Benvenuto Gabriele!" ha poi scritto e ovviamente ha anche ...