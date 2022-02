«Benvenuti tra le bellezze dell’Italia»: l’invito in cinese di Zaia e Fontana per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – Il video (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono terminate oggi le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e, durante la cerimonia di chiusura dei Giochi, si è svolto il tradizionale passaggio del testimone tra Cina e Italia, dove si terranno le prossime Olimpiadi invernali nel 2026. La bandiera olimpica è passata dal sindaco di Pechino ai sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina. Ma a catturare l’attenzione dei telespettatori che seguivano la cerimonia è stato il videomessaggio in cui il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e il governatore del Veneto, Luca Zaia, in cinese e sottotitolati in inglese, invitano tutti in Italia per assistere alle prossime Olimpiadi invernali del 2026. Le due battute pronunciate dai ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono terminate oggi leinvernali di Pechino 2022 e, durante la cerimonia di chiusura dei Giochi, si è svolto il tradizionale passaggio del testimone tra Cina e Italia, dove si terranno le prossimeinvernali nel. La bandiera olimpica è passata dal sindaco di Pechino ai sindaci di, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina. Ma a catturare l’attenzione dei telespettatori che seguivano la cerimonia è stato ilmessaggio in cui il presidente della Lombardia, Attilio, e il governatore del Veneto, Luca, ine sottotitolati in inglese, invitano tutti in Italia per assistere alle prossimeinvernali del. Le due battute pronunciate dai ...

Advertising

elliexjaeger : @Eli780251181 @soleilstasiiii già solo il fatto che parli di Barú che non ci sta dopo mesi in cui da attenzioni par… - lautarismo1981 : @capuanogio Novax negazionisti stiano tra loro ad attaccarsi il covid per avere il gp, non sono i benvenuti tra i t… - Gionny113 : @RBonvecchi @theocrazia Tra le altre cose non mi fa incazzare che dei milanisti vengano in tribuna,anzi benvenuti.M… - AssuntaStabil11 : RT @SADIComic: #Speranza Popolazione mondiale 7 miliardi e 1/2 morti per #COVID19 nel mondo 2 milioni e 1/2 Quindi la mortalita' della P… - chamberspitt1 : RT @SADIComic: #Speranza Popolazione mondiale 7 miliardi e 1/2 morti per #COVID19 nel mondo 2 milioni e 1/2 Quindi la mortalita' della P… -