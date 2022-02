Belve | Pamela Prati senza mezzi termini su Maria De Filippi | “Da lei vorrei sapere almeno se …”

(Di domenica 20 febbraio 2022) È andata in onda nella serata di venerdì 18 febbraio 2022 una nuova puntata diovvero il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Una puntata davvero molto particolare che ha visto come protagonista la celebre showgirl. Proprio quest’ultima ha fatto delle particolari rivelazioni su due famose presentatrici della televisione italiana e nello specifico di Mediaset. Stiamo parlando diDee Barbara D’Urso. Ma esattamente quali sono state le sue parole?parla della sua vita dopo il caso Mark Caltagirone La prima conduttrice a proposito della qualesi è espressa è stata proprio Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio 5. Laha rivelato ...

Advertising

Luca_D_M_03 : RT @Albycattivick: L’umiltà di Pamela #belve - nocchi_rita : RT @fraversion: Pamela Prati dice che gli piacciono i gay perché sono così femminili. Annamo bene. #Belve - Seba5890 : Recuperato ora, con colpevolissimo ritardo, le interviste a Pamela Prati e Paola Ferrari. La forza della Fagnani è… - Ileniasa25 : RT @tvstellare: Pamela Prati rivela di aver fatto causa a Mediaset e a Barbara d'Urso #belve - Ecate31 : RT @dondibea: “Pamela Prati ma lei quando dice popolo intende pubblico?” @francescafagnan è tornata #Belve -

Ultime Notizie dalla rete : Belve Pamela

Prati , intervistata da Francesca Fagnani a(Rai Due), ha dichiarato di aver denunciato Barbara d'Urso sostenendo che le ha dato della truffatrice per la vicenda relativa al matrimonio ...Nella prima puntata della nuova stagione di '' , programma tv di Francesca Fagnani in onda su Rai2 , è tornata a farsi vedere in videoPrati . La showgirl oggi 63enne ha ovviamente parlato della sua vita dopo il caso Mark Caltagirone ...Pamela Prati, intervistata da Francesca Fagnani a Belve (Rai Due), ha dichiarato di aver denunciato Barbara d’Urso sostenendo che le ha dato della truffatrice per la vicenda relativa al matrimonio ...Ero disposta anche a spostare soltanto le fotocopie“. Queste nello specifico le parole espresse a Belve da Pamela Prati che ha poi concluso “Le ho mandato dei fiori e il mio libro, così magari poteva ...