Belen Rodriguez sull’ex fidanzato Antonino Spinalbese: “Ora dico la verità, ho sofferto tantissimo” (Di domenica 20 febbraio 2022) Belen Rodriguez cambia pagina nella vita, sia dal punto di vista personale che sul piano professionale, dal momento che si dichiara tornata allo status di single, reduce dal debutto di conduttrice al timone de Le iene in coppia con Teo Mammucari. La showgirl argentina torna a raccontarsi al pubblico tv in occasione di una nuova intervista esclusiva a Verissimo, prevista per domenica 20 febbraio 2022 su Canale 5, dove per la prima volta rompe il silenzio sulla rottura con l’ultimo compagno Antonino Spinalbese, che l’ha resa mamma bis. Il motivo alla base della nuova separazione? Belen dichiara di aver creduto ancora una volta all’amore, per errore. Per la prima volta Belen racconta la sua verità rispetto alla rottura convenuta con Antonino, padre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)cambia pagina nella vita, sia dal punto di vista personale che sul piano professionale, dal momento che si dichiara tornata allo status di single, reduce dal debutto di conduttrice al timone de Le iene in coppia con Teo Mammucari. La showgirl argentina torna a raccontarsi al pubblico tv in occasione di una nuova intervista esclusiva a Verissimo, prevista per domenica 20 febbraio 2022 su Canale 5, dove per la prima volta rompe il silenzio sulla rottura con l’ultimo compagno, che l’ha resa mamma bis. Il motivo alla base della nuova separazione?dichiara di aver creduto ancora una volta all’amore, per errore. Per la prima voltaracconta la suarispetto alla rottura convenuta con, padre ...

