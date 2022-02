Belen Rodriguez: ecco chi sono tutti i suoi ex fidanzati (Di domenica 20 febbraio 2022) Belen Rodriguez, nota show girl ormai di fama mondiale, per la sua bellezza e per i suoi numerosi ed infiniti Gossip. Ma quanti amori ed ex fidanzati ha avuto Belen? A 17 anni, Belen inizia a frequentare il modello Tobias Blanco. La storia è finita male ed in seguito all’ascesa di Belen, Tobias ha provato a ricattarla minacciandola di diffondere un loro video hard. Il ragazzo ha effettivamente mantenuto la parola ed il video è diventato virale. tutti gli ex fidanzati di Belen Rodriguez in Italia Un durissimo colpo per la bella argentina. Era una delle sue prime esperienze intime, un momento prezioso che il ragazzo non si è fatto problemi a mettere in piazza. Al suo arrivo in Italia fa la cubista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022), nota show girl ormai di fama mondiale, per la sua bellezza e per inumerosi ed infiniti Gossip. Ma quanti amori ed exha avuto? A 17 anni,inizia a frequentare il modello Tobias Blanco. La storia è finita male ed in seguito all’ascesa di, Tobias ha provato a ricattarla minacciandola di diffondere un loro video hard. Il ragazzo ha effettivamente mantenuto la parola ed il video è diventato virale.gli exdiin Italia Un durissimo colpo per la bella argentina. Era una delle sue prime esperienze intime, un momento prezioso che il ragazzo non si è fatto problemi a mettere in piazza. Al suo arrivo in Italia fa la cubista ...

