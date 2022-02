Belén a Verissimo dopo la rottura con Antonino Spinalbese: la showgirl parla delle delusioni d’amore (Di domenica 20 febbraio 2022) Belén Rodriguez si racconta a Verissimo a tutto tondo, dall’avventura al timone de Le Iene alla rottura con Antonino Spinalbese. Proprio parlando della sua vita privata, la showgirl argentina si sofferma sulla fine della storia d’amore con l’hair-stylist, alla quale ha confessato di aver davvero creduto dopo la rottura con Stefano De Martino. “Ci ho creduto per la seconda volta” la confessione. Belén e la rottura con Antonino Spinalbese: la delusione della showgirl Sono state settimane decisamente intense per Belén Rodriguez, vissute sull’onda del gossip a fronte dei recenti accadimenti che hanno scombussolato la sua ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 febbraio 2022)Rodriguez si racconta aa tutto tondo, dall’avventura al timone de Le Iene allacon. Propriondo della sua vita privata, laargentina si sofferma sulla fine della storiacon l’hair-stylist, alla quale ha confessato di aver davvero credutolacon Stefano De Martino. “Ci ho creduto per la seconda volta” la confessione.e lacon: la delusione dellaSono state settimane decisamente intense perRodriguez, vissute sull’onda del gossip a fronte dei recenti accadimenti che hanno scombussolato la sua ...

