Bassetti: "Italia Paese pieno di imbecilli, responsabilità anche di magistratura" (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – "L'Italia è un Paese pieno di imbecilli, altra definizione non posso darla. Io e mia moglie stavamo aspettando in questo locale che ci preparassero del sushi da portare a nostro figlio, ricoverato in ospedale dopo un intervento. Per questo ci eravamo seduti un attimo a bere una cosa, era anche un momento di debolezza e quando questi studenti si sono avvicinati urlandomi di andar via da Genova, perché la mia città non mi vuole, è stato brutto. Un momento di una bassezza rara, che peggio non poteva coincidere con i due anni dall'inizio della pandemia". A parlare all'Adnkronos è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, commentando l'aggressione subita ieri in XX settembre mentre si trovava insieme alla moglie.

