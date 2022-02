Basket | Milano bis in Coppa Italia | rivelazione Tortona ko in finale

(Di domenica 20 febbraio 2022) L'Olimpia si impone 78 - 61 e vince il trofeo per l'ottava volta ROMA - La favola della Bertramsi ferma all'atto conclusivo della Final Eight dicon la 'solita' Olimpia. ...

I piemontesi partono col piede giusto nella ripresa e accorciano sul - 3 con Filloy e Mascolo, Hall sbloccadopo quasi tre minuti ma la risposta di Macura con la tripla è immediata (44 - 41). ...L'Olimpiaconquista la Coppa Italia di. Nella finale giocata al Forum di Assago, la squadra allenata da Ettore Messina ha battuto la matricola Tortona 78 - 61. Partita sempre controllata da,...Milano, 20 feb. (Adnkronos) – L’Armani A/X Olimpia Milano ha vinto pla Coppa Italia di basket per l’ottava volta (la seconda consecutiva) nella sua storia. Nella finale di Pesaro la squadra allenata ...Milano non si concede distrazioni in avvio di partita e inaugura il match con 4/5 dall'arco. Delaney e Daniels sono ispirati, Melli domina a rimbalzo e Hines chiude il primo quarto dalla lunetta ...