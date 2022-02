Basket | LeBron James | “Il mio ultimo anno in NBA lo giocherò con mio figlio”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022)è tornato nella sua Cleveland in vista dell’NBA All Star Game 2022, località storicamente cara al fenomeno attualmente in forza ai Los Angeles Lakers, franchigia con la quale ha un accordo sino al 2023. Le riflessioni scaturite dal ritorno a Cleveland sono proprio in ottica futuro, se non altro incerto per; le parole riportate da Adnkronos testimoniano l’insicurezza su quel che accadrà al numero 6 dei Lakers. Non è impossibile ipotizzare un ritorno a Cleveland; lo stesso cestista non lo esclude: “La porta per Cleveland non è chiusa: non sto dicendo che tornerò equi, ma non so cosa mi riserverà il futuro“. All Star Game NBA 2022: gara del tiro da tre a Karl-Anthony Towns, Obi Toppin si prende quella delle schiacciate Una certezza, però, c’è, di ambito familiare per ...