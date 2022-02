Basket: il Barcellona vince la Copa del Rey 2022, Real Madrid rimontato a Granada (Di domenica 20 febbraio 2022) Si è disputata quest’oggi la finale della Copa del Rey di Basket, il secondo torneo più importante della Spagna, che ha visto ancora una volta il tanto atteso Clasico tra Barcellona e Real Madrid, nella cornice di Granada, per una partita che ha riservato grande spettacolo. I Blancos sono partiti decisamente meglio, Realizzando un parziale di 19-3 nel primo quarto e passando a condurre per 23-7, esprimendo un gioco nettamente superiore per una buona metà della sfida, mettendo alle corde i blaugrana di Šar?nas Jasikevi?ius. Nel terzo quarto è iniziata la rimonta dei catalani, capaci di ribaltare il punteggio fino al conclusivo 64-59 che ha regalato al Barcellona la nona coppa della sua storia, ad una sola di distanza proprio dalle Merengues, primatiste ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Si è disputata quest’oggi la finale delladel Rey di, il secondo torneo più importante della Spagna, che ha visto ancora una volta il tanto atteso Clasico tra, nella cornice di, per una partita che ha riservato grande spettacolo. I Blancos sono partiti decisamente meglio,izzando un parziale di 19-3 nel primo quarto e passando a condurre per 23-7, esprimendo un gioco nettamente superiore per una buona metà della sfida, mettendo alle corde i blaugrana di Šar?nas Jasikevi?ius. Nel terzo quarto è iniziata la rimonta dei catalani, capaci di ribaltare il punteggio fino al conclusivo 64-59 che ha regalato alla nona coppa della sua storia, ad una sola di distanza proprio dalle Merengues, primatiste ...

