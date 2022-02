Basket | Finale Coppa Italia 2021-2022 | l’Olimpia Milano piega Tortona e si aggiudica l’ottava Coppa Italia della sua storia!

(Di domenica 20 febbraio 2022)riesce a fare il bis in. L’Armani Exchange batte inuna mai doma Bertram Derthonaper 78-61, alzando così pervolta nella sua storia laed eguagliando così Treviso e Virtus Bologna tra le compagini più titolate. Per il coach Ettore Messina, invece, si trattanonavinta in carriera (record assoluto). Da sottolineare anche la prestazione dei piemontesi che hanno resistito allo strapotere dei lombardi finché hanno potuto, dimostrandosi come vera mina vagantecompetizione. Miglior realizzatore per l’Armani Exchange il ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Finale

L'Olimpia Milano ha bissato il successo dello scorso anno, vincendo a Pesaro la Coppa Italia di2022. Battuta in78 - 61 la sorpresa Tortona, che in semifinale aveva elimintao i campioni d'Italia della Virtus Bologna. Grande prestazione sui due lati del campo per Nicolò Melli, che ...Alla sirenapunteggio "rotondo" sul 100 - 69 in favore della Limongelli e con il tabellino ... Ufficio Comunicazione - Limongelli DinamoBrindisi Share this on WhatsAppL'Olimpia Milano conquista la Coppa Italia di basket. Nella finale giocata al Forum di Assago, la squadra allenata da Ettore Messina ha battuto la matricola Tortona 78-61. Partita sempre controllata ...Tortona non solo accorcia le distanze ma addirittura segna più punti di Milano (20-16) e ribadisce di non essere in finale in gita. Ovviamente i punti da recuperare sono ancora tanti, ma la squadra di ...