Basket | Finale Coppa Italia 2021-2022 | l’Olimpia Milano batte Tortona e si aggiudica l’ottava Coppa Italia della sua storia!

(Di domenica 20 febbraio 2022)riesce a fare il bis in. L’Armani Exchangeinuna mai doma Bertram Derthonaper 78-61, alzando così pervolta nella sua storia laed eguagliando così Treviso e Virtus Bologna tra le compagini più titolate. Per il coach Ettore Messina, invece, si trattanonavinta in carriera (record assoluto). Da sottolineare anche la prestazione dei piemontesi che hanno resistito allo strapotere dei lombardi finché hanno potuto, dimostrandosi come vera mina vagantecompetizione. Miglior realizzatore per ...