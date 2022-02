Basket Final Eight Coppa Italia 2022, Olimpia Milano-Tortona 78-61: cronaca e tabellino finale (Di domenica 20 febbraio 2022) La cronaca e il tabellino di AX Armani Exchange Milano-Bertram Derthona Tortona, Finale della Final Eight di Coppa Italia 2022 di Basket. Come da pronostico, a trionfare è la squadra di Ettore Messina, che parte forte, poi si spegne ma nel momento cruciale si ritrova e s’impone per 78-61. Esce comunque a testa alta Tortona, a cui non basta un Jp Macura da 17 punti (miglior realizzatore della serata), protagonista di un cammino strepitoso in quel di Pesaro. Tre invece i giocatori in doppia cifra per Milano, vale a dire Melli (14); Hall (12) e Delaney (10). IL TABELLONE COMPLETO LA PARTITA – Ottimo avvio dei meneghini, che trovano la via del canestro con facilità e ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Lae ildi AX Armani Exchange-Bertram Derthonae delladidi. Come da pronostico, a trionfare è la squadra di Ettore Messina, che parte forte, poi si spegne ma nel momento cruciale si ritrova e s’impone per 78-61. Esce comunque a testa alta, a cui non basta un Jp Macura da 17 punti (miglior realizzatore della serata), protagonista di un cammino strepitoso in quel di Pesaro. Tre invece i giocatori in doppia cifra per, vale a dire Melli (14); Hall (12) e Delaney (10). IL TABELLONE COMPLETO LA PARTITA – Ottimo avvio dei meneghini, che trovano la via del canestro con facilità e ...

