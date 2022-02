Basket femminile, Eurolega: la Reyer Venezia espugna Mosca nel finale (Di domenica 20 febbraio 2022) Vittoria per la Reyer Venezia, che espugna il campo dell’MBA Mosca in Eurolega e lo fa grazie a un ottimo primo quarto, ma soprattutto con un finale di partita che ricaccia indietro le russe che si erano riportate in partita. Buonissima partenza per la Reyer che dopo una manciata di secondi conquista subito due liberi e si porta avanti. Risponde la squadra di casa e la prima parte del quarto vive su un grande equilibrio, con Venezia che prova a fare la partita e Mosca che rintuzza colpo su colpo e si porta anche avanti. La svolta arriva a poco meno di due minuti dal primo stop, con la tripla di Yvonne Anderson che porta di nuovo la Reyer avanti. Due canestri di Attura allungano il vantaggio delle venete, che piazzano ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Vittoria per la, cheil campo dell’MBAine lo fa grazie a un ottimo primo quarto, ma soprattutto con undi partita che ricaccia indietro le russe che si erano riportate in partita. Buonissima partenza per lache dopo una manciata di secondi conquista subito due liberi e si porta avanti. Risponde la squadra di casa e la prima parte del quarto vive su un grande equilibrio, conche prova a fare la partita eche rintuzza colpo su colpo e si porta anche avanti. La svolta arriva a poco meno di due minuti dal primo stop, con la tripla di Yvonne Anderson che porta di nuovo laavanti. Due canestri di Attura allungano il vantaggio delle venete, che piazzano ...

