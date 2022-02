Basket: All Star Game, Obi Toppin vince la gara delle schiacciate (Di domenica 20 febbraio 2022) Cleveland, 20 feb. - (Adnkronos) - L'ala dei New York Knicks Obi Toppin vince lo Slam Dunk Contest, la gara delle schiacciate, all'All Star Game di Cleveland. Il 23enne di Brooklyn supera in finale il 28enne messicano dei Warriors Juan Toscano Anderson. Nella sfida a due per il titolo, il giocatore di Golden State (che sfoggia la maglia n°23 appartenuta a Jason Richardson, vincitore dello Slam Dunk Contest nel passato) delude sia nella prima esibizione - la windmill dovrebbe concludersi con il gomito affondato nella retina, à la vince Carter, ma non ce la fa (voto 39) - che nella seconda, quando rimane semplicemente senza "benzina" (30, fallita). Tutto facile allora per Obi Toppin che si prende un 45 con la prima schiacciata e bissa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Cleveland, 20 feb. - (Adnkronos) - L'ala dei New York Knicks Obilo Slam Dunk Contest, la, all'Alldi Cleveland. Il 23enne di Brooklyn supera in finale il 28enne messicano dei Warriors Juan Toscano Anderson. Nella sfida a due per il titolo, il giocatore di Golden State (che sfoggia la maglia n°23 appartenuta a Jason Richardson, vincitore dello Slam Dunk Contest nel passato) delude sia nella prima esibizione - la windmill dovrebbe concludersi con il gomito affondato nella retina, à laCarter, ma non ce la fa (voto 39) - che nella seconda, quando rimane semplicemente senza "benzina" (30, fallita). Tutto facile allora per Obiche si prende un 45 con la prima schiacciata e bissa ...

