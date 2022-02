Baseball | la Spagna rinuncia ad organizzare il Super6 | edizione cancellata

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’2022 del Super 6and Softball (5-10 settembre) è. Lo ha reso noto la WBSC Europe chiarendo che la– paese organizzatore – hato all’evento. La prima, e al momento unica,del Super 6 si tenne nel settembre del 2018 e fu l’Olanda a trionfare (grazie al primo posto nel round robin, la finale con l’Italia fu infattiper brutto tempo). Non sono stati rilasciati commenti dalla federazione italiana. Si tornerà in campo nel 2024. SportFace.

