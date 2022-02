Baseball e softball: il Super6 è cancellato. La Spagna rinuncia a organizzare l’evento (Di domenica 20 febbraio 2022) La WBSC Europe ha informato che non ci sarà quest’anno il Super6, che si sarebbe dovuto tenere in Spagna. Il Paese organizzatore, infatti, ha rinunciato a farsi carico di tale onere, lasciando scoperta la coperta e non consentendo alla seconda edizione di partire. Resterà così, al momento, una sola l’occasione in cui la manifestazione si è tenuta, quella del 2018. L’Olanda aveva vinto il torneo maschile, la Repubblica Ceca quello femminile, l’Italia per due volte era risultata seconda e si era creato un grave problema meteorologico. Baseball: calendario e gironi Serie A 2022 ufficiali. Si parte ad aprile, 31 squadre al via Dopo l’edizione di Hoofddorp, dunque, si tornerà sui campi nel 2024, e per allora ci saranno le prime sei classificate degli Europei di Baseball del 2023 e le stesse sei degli ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) La WBSC Europe ha informato che non ci sarà quest’anno il, che si sarebbe dovuto tenere in. Il Paese organizzatore, infatti, hato a farsi carico di tale onere, lasciando scoperta la coperta e non consentendo alla seconda edizione di partire. Resterà così, al momento, una sola l’occasione in cui la manifestazione si è tenuta, quella del 2018. L’Olanda aveva vinto il torneo maschile, la Repubblica Ceca quello femminile, l’Italia per due volte era risultata seconda e si era creato un grave problema meteorologico.: calendario e gironi Serie A 2022 ufficiali. Si parte ad aprile, 31 squadre al via Dopo l’edizione di Hoofddorp, dunque, si tornerà sui campi nel 2024, e per allora ci saranno le prime sei classificate degli Europei didel 2023 e le stesse sei degli ...

Advertising

hananibIue : stasera ho realizzato che devo trovarmi o il moroso che gioca a baseball o la morosa che gioca a softball così da a… - c_dorsi : RT @RealCivitella: Tutto pronto per domani alle ore 10:00 It’s game #Softball #CivitellaREDS a #MoioDellaCivitella #Pellare #Cilento #Italo… - RealCivitella : Tutto pronto per domani alle ore 10:00 It’s game #Softball #CivitellaREDS a #MoioDellaCivitella #Pellare #Cilento… - GrandeSlam : Con la situazione in MLB ancora in fase di stallo, abbiamo intervistato @SchiroTheBabe, giornalista professionista… - pisticci : Nel Metapontino arrivano il baseball e il softball, due discipline sportive tutte da scoprire… -