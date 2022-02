Barbara D’Urso | dopo la denuncia il post da brividi | una foto che commuove tutti

Leggi su ck12

(Di domenica 20 febbraio 2022)la brutta notizia,ha pubblicato sui social unache, in cui è al fianco di una persona speciale.– ScreenshotNelle ultime ore è arrivata la conferma del fatto che la showgirl Pamela Prati ha decido di agire per vie legali nei confronti di. Ma al momento laha preferito non esprimersi sulla questione. Per lei è in arrivo una nuova avventura televisiva. Infatticondurrà la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, programma che andrà in onda su Italia 1 a partire dal prossimo 15 marzo. Sul cast non ci sono ancora informazioni, si sa solo che i provini stanno procedendo a ritmo ...