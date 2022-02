Baggio: «Invidio chi può ancora giocare a calcio, vorrei tornare a rincorrere una palla» (Di domenica 20 febbraio 2022) Roberto Baggio ha rilasciato un’intervista a Dribbling. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta le sue parole alla trasmissione di Rai2. “Cosa mi rimprovero? È qualcosa che non riesco a dimenticare. Il rigore fallito a Pasadena”. “Gli anni purtroppo si sentono e passano per tutti. Però bisogna avere lo spirito giusto per affrontarli. Mi sembra che il tempo stia correndo troppo veloce. Forse l’età, forse gli impegni, tutto sembra correre molto più veloce di una volta. Per fortuna ho tantissimi amici nel mondo e ho avuto veramente tanti, tanti messaggi di grande affetto e grande amicizia, per cui sono molto felice di questo. Mi sorprende l’affetto della gente visto che sono tanti anni che non gioco. È la cosa più bella e profonda che mi è rimasta del calcio. Se apprezzi le cose semplici ti emozioni tutto il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Robertoha rilasciato un’intervista a Dribbling. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta le sue parole alla trasmissione di Rai2. “Cosa mi rimprovero? È qualcosa che non riesco a dimenticare. Il rigore fallito a Pasadena”. “Gli anni purtroppo si sentono e passano per tutti. Però bisogna avere lo spirito giusto per affrontarli. Mi sembra che il tempo stia correndo troppo veloce. Forse l’età, forse gli impegni, tutto sembra correre molto più veloce di una volta. Per fortuna ho tantissimi amici nel mondo e ho avuto veramente tanti, tanti messaggi di grande affetto e grande amicizia, per cui sono molto felice di questo. Mi sorprende l’affetto della gente visto che sono tanti anni che non gioco. È la cosa più bella e profonda che mi è rimasta del. Se apprezzi le cose semplici ti emozioni tutto il ...

