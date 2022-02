Attraversa la Pontina a piedi ma si addormenta in mezzo alla strada | era troppo ubriaca

(Di domenica 20 febbraio 2022) Momenti di panico sulla, dove nella serata di venerdì diversi automobilisti hanno visto il corpo di una persona riversa a terra, a ridosso del new jersey, nel tratto tra Borgo Montello e Campoverde, in direzione sud. Pensando che si trattasse di qualcuno che, incautamente, avevato la SS 148 ed era stato investito con conseguenze nefaste, gli automobilisti di passaggio hanno tempestato di chiamate la Poliziale, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti, vedendo che gli automobilisti provenienti dal senso contrario segnalavano il pericolo con gli abbaglianti, hanno individuato il punto preciso dove si trovava la persona e hanno bloccato il traffico per poter effettuare il loro intervento. Tenta dire lama si ...

...la lupa rinvenuta sul ponte che conduce sull'A91 come per il maschio trovato esanime sulla,... provvedano a mettere in sicurezza i tratti più a rischio della strada' chela via ...Incidente mortale sulla, nel tratto urbano cheLatina . Al km 72, lì dove l'arteria supera via Isonzo con un viadotto si sono scontrate due auto e due furgoni. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia ...Tenta di attraversare la Pontina a piedi ma si addormenta: era troppo ubriaca Con grande sorpresa, quando sono scesi dall’auto di servizio per andare a raggiungere il corpo riverso sul new jersey, si ...La lupa investita alla Befana A gennaio invece è stata la volta di una lupa, rinvenuta il giorno dell’Epifania sulla rampa che, attraversando il Tevere ... in questo caso sulla via Pontina, testimonia ...