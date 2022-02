ATP Santiago 2022 | il tabellone Marco Cecchinato unico italiano al via | Garin prima testa di serie

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) Nella stessa settimana di due ATP 500, il 250 didel Cile assume un po’ la forma del “fratello minore”, nonché terraiolo. Si tratta infatti dell’torneo della settimana sul mattone tritato,che arrivi la parte più veloce, in sensi differenti a seconda dei luoghi. Unal via: è. Il siciliano affronta il serbo Miomir Kecmanovic: nessun precedente con il talentuoso serbo. Per l’azzurro una possibiledi complicazioni già a partire dal secondo turno, dove potrebbe sfidare il rampante danese Holger Rune. Siamo nello spot dominato dal cileno Cristian. ATP Acapulco: il. Matteo Berrettini nel quarto di Nadal e nella semifinale di Medvedev, c’è anche ...